Takie są najlepsze zioła na zgagę. Te domowe sposoby na zgagę przyniosą ulgę po sutym obiedzie [10.04.23]

Nieprzyjemne pieczenie w okolicy klatki piersiowej i przełyku pojawia się zawsze wtedy, gdy przesadzimy z ilością jedzenia. U jednych zgaga występuje po daniach kwaśnych, u innych po słodkich deserach i przekąskach, a u jeszcze innych układ pokarmowy buntuje się gdy nadto pomieszają posiłki, np. cukier z tłuszczami.

Schorzenie to związane jest z refluksem żołądkowo-przełykowym, czyli cofaniem się soków żołądkowych do przełyku. Choć najczęściej występuje u osób powyżej 50. roku życia, to dotyka także dorosłych, młodzież a nawet dzieci. Zgadze sprzyja niezdrowa dieta, nadwaga, brak ruchu, a nawet noszenie zbyt ciasnej odzieży i pasków, spanie na lewym boku czy zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (zawierających np. kwas acetylosalicylowy).