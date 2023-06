Takie są najmądrzejsze psy na świecie. Jakiej rasy jest najmądrzejszy pies? Możesz być zaskoczony! [15.06.2023 r.]

Ile pies ma IQ? Badacze uważają, że średnie IQ psa jest podobne do IQ dwuletniego dziecka. Co to oznacza? Człowiek w wieku dwóch lat potrafi rozpoznać większość przedmiotów, z którymi na co dzień ma kontakt, wie, które zabawki i przedmioty należą do niego, rozumie, co się do niego mówi i potrafi odpowiednio zareagować na polecenie. A teraz przełóżcie to zachowanie na zachowanie psa. A które rasy psów są najmądrzejsze i najlepiej radzą sobie z poleceniami? Zobaczcie TOP 10 >>

pixabay.com