Takie są najmodniejsze fryzury 2022. Hair Frosting czyli "mrożone włosy" to najnowszy trend w koloryzacji [1.02.22]

Modne fryzury 2022

Fryzura "Hair Frosting" czyli tzw. "mrożone włosy" to jedna z najmodniejszych fryzur w 2022 roku. Fryzura "Hair Frosting" to technika farbowania włosów, która polega na [b]rozjaśnianiu poszczególnych pasm włosów chłodnym odcieniem blond od nasady aż po końce, przy jednoczesnym pozostawieniu sąsiednich, ciemniejszych pasm nietkniętych. W efekcie otrzymujemy wielowymiarowy, niezwykły kontrast kolorystyczny, zestawienie jasnych i ciemnych włosów, które w salonach fryzjerskich określa się jako efekt "soli i pieprzu".

Fryzura "Hair Frosting" czyli tzw. "mrożone włosy" odnosi się do kosmyków, które są rozjaśnione i delikatnie opadają na ciemniejsze pasma, przypominając szron osadzający się na drzewach. Mroźny szron osadzający się na gałęziach stał się inspiracją do jednego z najmodniejszych trendów w 2022 roku. Chodzi o to, by stworzyć śnieżny, matowy wygląd włosów. "Hair Frosting" to fryzura, w której włosy wyglądają bardzo naturalnie, zwiewnie, lekko i delikatne, ale równocześnie zwracają uwagę. "Hair Frosting" daje bardziej stonowany, subtelny efekt.