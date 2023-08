Takie są najmodniejsze kolory ubrań na jesień 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików [24.08.2023]

Stylizacja total look na jesień

Najmodniejsze kolory ubrań na jesień 2023

Nadal w kolekcjach nie brakuje wyrazistych barw - fuksja, neonowy pomarańczowy. Jeśli chodzi o kompletowanie jesiennej garderoby nie może zabraknąć odcieni żółtego i złotego. Wciąż "nieśmiertelny" pozostaje beż, który może optycznie odejmować lat i sprawiać, że wyglądamy świeżo. To kolor na każdą porę roku.

Butiki prezentują stylizacje total look, czyli wszystkie rzeczy w jednym kolorze. Świetnie wyglądają w takiej odsłonie m.in. beż, pomarańcz, zieleń, brąz.

Nie musimy inwestować dużo, by wyglądać modnie. Czasami "robotę robią" dodatki. Wystarczy kupić drobiazg, jak apaszka, pasek czy top, dodać go do ubrań, które już mamy w szafie, a i tak całkowicie odmieniamy swój wygląd. Modne na jesień są nakrycia głowy - czapki, kaszkiety, kapelusze. Również biżuteria (złota, skórzana czy tekstylna) dodaje stylizacji charakteru.