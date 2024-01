Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [29.01.24]

Kuchnia to jedno z najważniejszych miejsc w domu i nie zawsze dlatego, ze powstają tam posiłki. Kuchnia to serce domu, w którym nie tylko gotujemy. Kuchnia powinna być praktyczna, wygodna i ładna. Tam powinniśmy postawić na dobre rozmieszczenie mebli, czyli zlew blisko kuchenki, czy dużo blatu roboczego, na którym przygotujemy posiłki.

Kuchnia i łazienka to miejsca, które najczęściej remontujemy w domu i pochłaniają najwięcej pieniędzy. Także w programach poświęconych remontom pojawiają się one najczęściej. Dlatego wyszukaliśmy dla Was projekty kuchni od czołowych architektów, których możemy oglądać w TVN, czy HGTV.