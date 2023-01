Takie są najmodniejsze spodnie w 2023 roku. Top 5 fasonów, które wyszczuplają i podkreślają talię [14.01.2023]

Jeansowe spodnie weszły do kanonu damskiej mody w latach 60. za sprawą Brigitte Bardot i Marylin Monroe i zdaje się, że nie prędko go opuszczą. Co roku pojawiają się nowe fasony kultowych spodni, nic więc dziwnego, że można się w tym nieco pogubić. A jak będzie w 2023 roku? Oto najmodniejsze spodnie. W bieżącym sezonie stawiamy na fasony, które wyszczuplają i podkreślają talię.

pixabay