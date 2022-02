Takie są najpopularniejsze warzywa. Te produkty jemy najczęściej w Polsce [nowy raport - 3.02.2022 r.]

Takie są najpopularniejsze warzywa w Polsce

Najnowsze wyniki "Badania konsumpcji warzyw i owoców" wykonanego przez Kantar Public pokazały, że tylko co piąty Polak wie, ile warzyw i owoców powinno znajdować się w codziennej diecie. Jednocześnie coraz więcej osób widzi związek między zdrową dietą opartą na warzywach a wsparciem odporności.

Najpopularniejsze warzywa w Polsce

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca jedzenie co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie podzielonych na 5 porcji, czyli ok 80- 100 g jednorazowo. Owoce i warzywa nie muszą być surowe, aby liczyć je jako porcję.

Okazuje się, że Polacy wciąż jedzą zbyt mało warzyw, mimo iż świadomość ich wpływu na organizm wzrasta.