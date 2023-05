Takie są niesamowite właściwości bananów. To dzieje się z organizmem, gdy jemy banany [10.05.23]

Banan to jeden z ulubionych owoców zagranicznych w Polsce. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Tym razem sprawdzimy co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy banany? Kto powinien jeść te pyszne owoce, a kto raczej ich unikać. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach.

archiwum Polska Press/Pixabay