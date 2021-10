Takie są nowe terminy wypłaty Czternastej Emerytury. Niektórzy dostaną kasę już w tym tygodniu [25.10.21]

Czternastka ma trafić do seniora jednym przelewem lub przekazem w dotychczasowym terminie wypłaty świadczenia – czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.Jak dowiedział się "Fakt", ZUS chce jednak przyspieszyć wypłaty dla niektórych osób. Chodzi o osoby, które otrzymują renty lub emerytury 1 dnia miesiąca. Ponieważ 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, czternastka ma trafić do seniorów wcześniej. .Taką otrzymasz czternastą emeryturę 2021 - wyliczenia poszczególnych kwot na kolejnych slajdach naszej galerii.

Tomasz Czachorowski