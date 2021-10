Takie są nowe zasady programu 500 plus. Oto terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń w 2022 roku [3.10.21]

Program "Rodzina 500 plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku . Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przez ostatnie pięć lat do polskich rodzin trafiło ponad 150 miliardów złotych. Miesięcznie tzw. świadczenie wychowawcze otrzymuje około 6,5 mln dzieci. Długi okres finansowania - trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletności - powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko.

500 plus 2022. Jak złożyć wniosek?

By otrzymać 500 plus na dziecko, trzeba złożyć wniosek. Do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS.

Począwszy od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Tak więc by mieć prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2022 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 2022 roku drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia przyszłego roku także drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.