Takie są nowe zasady ulgi dla klasy średniej. Zobacz, kto skorzysta na tych zmianach [22.01.2022]

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to największa reforma od lat. - Na bieżąco analizujemy jej wdrożenie i na tej podstawie wprowadzamy korzystne zmiany - informuje strona rządowa. To między innymi rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do 12,8 tys. zł, dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami czy rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

archiwum Polska Press