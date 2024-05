Takie są objawy boreliozy - lista. Oto najpowszechniejsze symptomy boreliozy [19.05.2024]

Borelioza, znana również jako borelioza z Lyme, jest wieloukładową chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie – Borrelia burgdorferi. Zarażenie następuje na skutek ukłucia przez kleszcza, który jest nosicielem patogenu. Nie każdy kleszcz jest nosicielem boreliozy - szacuje się, że ryzyko zachorowania wynosi od 1,5 do 6 proc.

Kleszcze mogą atakować swoich żywicieli z zaskoczenia, spadając z drzew, krzewów lub traw. Dlatego po każdym powrocie z terenów zielonych należy dokładnie obejrzeć swoje ciało.

Jeśli na swoim ciele zauważysz kleszcza, najlepiej jest usunąć go w ciągu 24 godzin. Możesz zrobić to samodzielnie lub, jeżeli nie chcesz ryzykować, udać się do przychodni medycznej.