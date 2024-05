Takie są objawy boreliozy u psa. Tak zachowuje się zakażony pies [28.05.2024]

Przeczytaj także: To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy arbuza. To świetna przekąska na gorące dni!

Kleszcze są równie niebezpieczne dla ludzi, jak i dla zwierząt. Nasze pupile są jednak bardziej narażone na zakażanie. Przebywając na łąkach w lasach i parkach staramy się chronić ciało odzieżą i unikaniem wchodzenia w wysokie trawy i gęstwiny drzew i krzewów. Psy korzystają z możliwości eksploracji nowych terenów. To właśnie dlatego po powrocie ze spaceru musimy wybierać z ich sierści nieproszonych gości.

Jak zabezpieczyć psa przed kleszczami?

Niestety, nie istnieją szczepienia, które pozwalają w pełni uchronić pupila przed zakażeniem. Warto jednak zaszczepić go przeciw boreliozie, aby złagodzić objawy choroby. Dodatkowo należy wdrożyć pewne działania profilaktyczne:

Takie są objawy boreliozy u psa. Tak zachowuje się zakażony pies

Borelioza to bardzo podstępna choroba, która rozwija się po cichu. Diagnostyka obejmuje wykonanie badania krwi oraz moczu. Jakie objawy powinny skłonić nas do zgłoszenia się do weterynarza? Sprawdź: