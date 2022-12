Takie są objawy i konsekwencje przejedzenia. Wyjaśniamy - co trzeba zrobić w takiej sytuacji Weronika Błaszczyk

Jeżeli dopadło cię przejedzenie, nie lekceważ tego. Warto natychmiast działać, by pozbyć się nieprzyjemnych skutków. Jakie są najlepsze sposoby na przejedzenie?

Kolejne porcje sałatki, dolewka zupy, trzeci kawałek ciasta. Choć początkowo można czuć się świetnie, to z czasem mogą pojawić się nieprzyjemne skutki spożycia zbyt dużej ilości różnych potraw. Święta, przyjęcia urodzinowe i imieninowe, wizyty w ulubionych restauracjach. Takie wydarzenia niemal zawsze łączą się z dużymi porcjami, których często ciężko sobie odmówić. Co zatem zrobić, kiedy zjemy zbyt dużo? Jakie są objawy przejedzenia i co zrobić, by wspomóc proces trawienia? Przedstawiamy najlepsze i najskuteczniejsze sposoby na poradzenie sobie z uczuciem pełności w żołądku i ociężałości. Koniecznie sprawdź, jeśli czujesz, że twój posiłek był zbyt obfity.