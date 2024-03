Takie są objawy niedoboru żelaza. Tak reaguje organizm, gdy brakuje mu żelaza [12.03.2024]

Żelazo - za co odpowiada w organizmie?

Żelazo - normy

Kobiety potrzebują na dobę 2 mg żelaza, natomiast mężczyźni - 1 mg żelaza. Jednak, co ważne, żelazo, które zostaje dostarczone do organizmu wraz z pokarmem, przyswajane jest tylko częściowo. Dlatego należy dostarczać do organizmu więcej żelaza, niż wynoszą normy. Zalecana dawka to 10–20 mg na dobę. Skąd wziąć pozostałą dawkę tego pierwiastka? Poniżej podajemy listę produktów spożywczych - zwierzęcego i roślinnego pochodzenia - które są bogatym źródłem żelaza.