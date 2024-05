Takie są objawy uczulenia na truskawki. Te symptomy świadczą, że masz alergię na truskawki [20.05.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Truskawki mogą uczulać. W wyniku reakcji alergicznej na truskawki może dojść nawet do groźnego dla życia wstrząsu anafilaktycznego.Zobacz, jakie są objawy alergii na truskawki. Unsplash.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Soczyste, aromatyczne, słodkie, pachnące słońcem i latem - truskawki to ulubione owoce Polaków. Często goszczą na stołach w postaci deserów, dodatku do ciast, lodów, tortów. Jednak, choć tak chętnie kupowane w sezonie letnim, a nawet poza nim, truskawki to jeden z najczęściej uczulających produktów spożywczych. Ponieważ truskawki zjadamy także jako dodatek do innych produktów, łatwo można pomylić się co do źródła niepokojących symptomów. Zobacz, jakie są objawy uczulenia na truskawki.