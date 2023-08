Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn, a korzystne zmiany dla niektórych! [19.08.2023]

Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Ostatnie analizy wskazują, że coraz więcej osób decyduje się na pracę po osiągnięciu tych granic wiekowych. Motywacją do kontynuowania aktywności zawodowej jest przede wszystkim rosnąca wysokość emerytury, która rośnie proporcjonalnie do lat przepracowanych w późniejszym okresie życia.

W kampanii wyborczej powrócił temat wieku emerytalnego w Polsce. Minister rodziny odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. Wiek emerytalny, w przypadku wygranych wyborów przez Zjednoczoną Prawicę, pozostanie bez zmian.