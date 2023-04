Takie są owoce z "Brudnej Dwunastki". One są najbardziej skażone pestycydami - mamy listę [21.04.23] Agnieszka Kasperek

Pestycydy to środki ochrony roślin stosowane przez rolników, by uchronić rośliny przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Pestycydy są skuteczne, nie zagrażają bezpośrednio naszemu zdrowiu, jednak zjadane w zbyt wysokich ilościach kumulują się w organizmie i mają niekorzystny wpływ na zdrowie.Do "parszywej dwunastki" - czyli owoców i warzyw najbardziej skażonych pestycydami - trafiło aż 7 owoców. Jakie to owoce? Na które miejsca trafiły? Zobaczcie >> Zobacz galerię (8 zdjęć)

Owoce to niezbędny składnik zdrowej, zbilansowanej diety. Dostarczają wielu witamin i składników mineralnych. Są poza tym pyszne, słodkie, soczyste... Palce lizać! Do uprawy owoców rolnicy i sadownicy używają pestycydów czyli środków ochrony roślin. Są one konieczne, by rośliny nie zostały zniszczone przez szkodniki. Jednak pestycydy są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Niektóre owoce mogą zawierać więcej pestycydów niż inne. Poznaj te owoce i w miarę możliwości unikaj ich w swojej diecie.