Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [17.12.2023]

Krzysztof Miruć jest architektem, który od lat prowadzi popularne programy wnętrzarskie. Zgłoś remont i Weekendowe metamorfozy to programy, w których architekt zmienia domy i mieszkania uczestników.

Zgłoś remont to program w którym uczestnicy zgłaszają mieszkanie lub jego część do remontu. To jak będzie wyglądała zmiana zależy od uczestników i ich budżetu. To oni decydują ile będzie kosztował ten remont.

Koniecznie sprawdź: Modne sypialnie - zdjęcia i inspiracje. Oto przytulne i stylowe sypialnie od Krzysztofa Mirucia

Kuchnie w wykonaniu Krzysztofa Mirucia są oryginalne, dostosowane do reszty mieszkania, stylu właściciela. Każdy remont to zupełnie nowy pomysł.