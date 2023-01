Takie są pomysły na zmiany w abonamencie RTV. Poczta Polska w 2023 kontruje według starego prawa!

Zdaniem prof. Wiącka, na pewno potrzebne są tu zmiany prawne. Jak zaznaczył, ustawa budzi ogromne poczucie niesprawiedliwości. Ta regulacja opiera się bowiem na domniemaniu obowiązku opłaty abonamentu w sytuacji, gdy się posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Natomiast bardzo wiele osób korzysta z radia lub telewizji nie posiadając odbiornika i nie są zobowiązane w świetle obecnego prawa do zapłaty abonamentu.

- I to budzi wątpliwości osób, które zgłaszają się do RPO - mówił. - Chodzi o zmiany ustawodawcze, tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. Powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany, w sposób powszechny i sprawiedliwy - podkreślił.