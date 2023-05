Takie są proste sposoby na piękne pelargonie. Oto wskazówki sadzenia i pielęgnacji pelargonii od ekspertów OPRAC.: Iwona Góralczyk

Chcesz mieć piękne kwiaty na balkonie, na parapetach, w ogrodzie, przed domem, biurem? Stosuj się do tych zaleceń, a pelargonie odpłacą się bujnymi kwiatami. Jak to zrobić?

Pelargonie to wdzięczne rośliny. Szybko rosną, obficie kwitną, są trwałe i wytrzymałe, a przede wszystkim mało wymagające. Słoneczne stanowisko, woda i dużo składników odżywczych to najważniejsze wymagania, aby te popularne, letnie kwiaty mogły kwitnąć od wiosny do jesieni. Jeśli od czasu do czasu usuniemy także obumarłe liście i kwiaty, odpłacą się bujnymi kwiatami.