Praca w czasie upałów nie należy do łatwych. Szczególnie ciężko mają pracownicy produkcji, którzy mimo wysokich temperatur muszą wykonywać pracę fizyczną, często przy nagrzanych urządzeniach. Bez względu na wykonywane obowiązki praca w ciepłe i upalne dni nie należy do łatwych, a jej zasady zostały określone w kodeksie pracy. Sprawdźcie, co w tak ciepłe dni musi zapewnić pracodawca. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne