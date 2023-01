Takie są przydatne zastosowania folii aluminiowej w domu. Wrzuć ją do pralki, naostrz nożyczki, czyść nią [15.01.2023]

Folia aluminiowa ma szerokie zastosowanie. Zazwyczaj używamy jej do pieczenia lub przechowywania żywności. Folia aluminiowa nie przepuszcza powietrza, światła, wody, dlatego jest chętnie wykorzystywana do pakowania żywności. Produkty w nią zawinięte dłużej zatrzymują smak i aromat i nie przejmują innych zapachów z lodówki.Ale folia aluminiowa ma więcej zastosowań - można nią czyścić, zatrzymywać ciepło, użyć zamiast płynu do płukania, a nawet ogrzać sobie stopy. Zobaczcie, do czego można wykorzystać folię aluminiową w domu.

pixabay.com