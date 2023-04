Takie są rekordowe emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i tabela wypłat emerytur w kwietniu [3.04.2023 r.]

Ile wyniesie Trzynasta Emerytura w 2023?

Trzynasta emerytura w tym roku wyniesie 1588,44 zł brutto. Ci, którzy comiesięczne świadczenie otrzymują pierwszego dnia miesiąca, trzynastkę dostali jeszcze w marcu. Reszta - w kwietniu.

Trzynastki wypłacane są z urzędu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Harmonogram wypłat dodatkowych świadczeń to: 31 marca, 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Milion seniorów swoje trzynastki otrzymała więc jeszcze marcu.

Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.