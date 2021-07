Takie są różnice pomiędzy wodami. Woda mineralna, źródlana i lecznicza to nie to samo! [19.07.21 r.] Katarzyna Piojda

Bierzesz butelkę, wlewasz wodę do szklanki. Nie zastanawiasz się, jaka to woda. Przecież jest przezroczysta, bez zapachu, no i bez smaku. A powinieneś rozróżniać wodę mineralną, źródlaną i leczniczą.