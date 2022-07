Takie są skuteczne metody walki ze ślimakami w ogrodzie. Ich śluz nie tylko brudzi, ale też roznosi choroby [16.07.2022]

Według Instytutu Ochrony Roślin problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy.

- Ślimaki wyrządzają duże szkody w uprawach roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych i ozdobnych. Uszkadzają nasiona, sadzonki, bulwy, korzenie, liście, pędy, kwiaty i owoce, zarówno roślin rosnących w warunkach polowych, jak i w szklarniach czy tunelach. Powodują zanieczyszczenie organów roślin śluzem i odchodami, co prowadzi do rozwoju chorób roślin. Zanieczyszczenie warzyw, owoców i nasion jest przyczyną pogorszenia się ich jakości, co przyczynia się do wzrostu strat ekonomicznych.