Takie są skutki jedzenia arbuza dla naszego organizmu. Oto właściwości i zalecenia [3.08.2023 r.]

Arbuzy to bardzo duże owoce, rosnące na ziemi. Mają twardą, niejadalną skórę w zielone paski. Za to ich miąższ jest słodki, a do tego zawiera sporo witamin i minerałów.

Arbuz zawiera około 92% wody i 6% cukru, pozostałą część stanowią inne składniki odżywcze:

białko,

błonnik,

witaminy

minerały.

Arbuzy polecane są osobom na diecie. Mają bardzo mało kalorii. Do tego są świetną przekąską w upalne dni, bo mają w sobie wiele wody i są w stanie ugasić pragnienie.