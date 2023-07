Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób [11.07.2023]

Bób - co to za roślina?

Bób to zdrowa przekąska

Bób to świetna i zdrowa alternatywa dla przekąsek - jest pożywny, niskokaloryczny (zawiera mało tłuszczu), jest bogatym źródłem białka , błonnika, kwasu foliowego i różnych witamin. A do tego świetnie smakuje.

Bób można spożywać na surowo, ugotowany tradycyjnie w wodzie, na parze lub upieczony w piekarniku. Można go wykorzystać jako składnik zup, sałatek, dań makaronowych, past do smarowania. Świetnie komponuje się z pomidorami i serem feta lub pleśniowym. Bób zawiera dużo białka, które może być alternatywą dla białka pochodzenia zwierzęcego.

Czy bób można jeść codziennie?

Jak najbardziej. Bób można spożywać codziennie. Dostarcza organizmowi wiele cennych składników. Może stanowić jedną z pięciu rekomendowanych codziennych porcji warzyw. Warto włączyć bób do diety zwłaszcza na początku lata, gdy rozpoczyna się sezon na to warzywo. W innych porach roku warzywo to dostępne jest jako mrożone. Zobacz, jak ugotować bób, aby wydobyć z niego najwięcej walorów smakowych i zdrowotnych.

Jak ugotować bób? Ile czasu trzeba gotować bób?

Bób umyj pod bieżącą wodą, następnie włóż go do garnka i zalej wodą tak, aby było jej około 3-4 cm ponad powierzchnią bobu. Wsyp płaską łyżeczkę cukru oraz pół łyżeczki soli. Garnek wstaw na gaz. Gotuj pod przykryciem na średnim ogniu około 20 minut (od momentu, gdy woda zacznie wrzeć), aż ziarna bobu zmiękną. Gdy bób będzie gotowy, odlej wodę. Możesz dodać odrobinę masła do smaku (najlepiej jeszcze do garnka).