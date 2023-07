Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób [12.07.2023]

Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje ...

Bób to świetna i zdrowa przekąska - jest niskokaloryczny, zawiera dużo białka, błonnika, witaminy i jest bardzo bogatym źródłem kwasu foliowego. Oprócz walorów smakowych i wartości odżywczych, bób ma także wiele właściwości leczniczych. To warzywo wykorzystuje się nawet do produkcji leków! Na co pomaga bób? Jakie witaminy zawiera? Jakie właściwości odżywcze i lecznicze ma bób? Zobacz w galerii >> pixabay.com