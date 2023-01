Takie są skutki jedzenia cebuli. Oto dlaczego warto włączyć to warzywo do diety [14.01.2023]

Cebula to z pewnością jedno z najbardziej charakterystycznych warzyw, którą cechuje ostry smak i zapach.

Cebula ma bardzo dużo zastosowań w kuchni. Możemy ją zjeść w postaci surowej, duszonej jako dodatek do wielu potraw. Dzięki cebuli potrafią one zmienić smak. To warzywo które sprawdzi się zarówno w kuchni babcinej jak i tej nowoczesnej.

Podczas krojenia cebuli uwalnia się kwas siarkowy, który to powoduje podrażnienie naszych oczu i w konsekwencji potok łez.