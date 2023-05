Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi [2.05.2023] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Świeży czosnek niedźwiedzi najlepszy jest w kwietniu i maju. Gdy pojawiają się kwiaty (których nie zrywamy!) liście stają się łykowate i mniej pachnące, a wkrótce żółkną i zamierają. Można jednak suszyć młode liście lub zamrażać, aby zachować ich wartości odżywcze i smak. Jakie są korzyści ze spożywania tej rośliny i kto powinien po nią sięgać? O tym na kolejnych slajdach >>> pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej.