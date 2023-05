Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę [8.05.23] Magdalena Walczak-Grudzka

Kapusta kiszona ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy, obniża poziom cholesterolu we krwi, wspomaga odporność i jest bogatym źródłem witamin oraz mikro- i makroelementów.W jaki sposób kapusta kiszona wpływa na organizm? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety?

Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz!