Takie są skutki jedzenia liści rzodkiewki. Nigdy więcej ich nie wyrzucaj - one tak działają na organizm [24.05.2023]

Rzodkiewka jest warzywem korzennym, które posiada w swoim składzie wiele składników odżywczych cennych dla naszego zdrowia.

Wiele osób przed spożyciem rzodkiewki pozbawia ją liści. Jednak i one wykazują korzystne właściwości zdrowotne.

Liście rzodkiewki to nie tylko przysmak, ale źródło zdrowia. Są bogate w witaminę C, fosfor, wapń i żelazo.

Koniecznie sprawdź: Takie są skutki jedzenia rzodkiewki. Te osoby powinny jej unikać

Młode rzodkiewki jada się razem z listkami, które są delikatne w smaku i bogate w składniki odżywcze. Liście rzodkiewki mają lekko ostry, wyrazisty smak. Będą więc świetnym uzupełnieniem sałatek. Można je dodawać do zdrowych koktajli, posiekać i razem z korzeniem dodać do twarożku, ale też np. dodać do jajecznicy.