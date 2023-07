Takie są skutki jedzenia ogórków małosolnych. Te osoby muszą uważać - nie powinny ich jeść [19.07.2023]

Ogórki małosolne są twarde, chrupiące i pełne aromatu. Ogórki małosolne są prawdziwą bombą witamin: C, B, K, E oraz minerałów: potasu, magnezu, miedzi, wapnia, żelaza. Do tego są niskokaloryczne: 100 gram to tylko 12 kalorii!

Cenne składniki odżywcze przenikają do zalewy, dlatego jest ona równie wartościowa, jak same kiszone ogórki. Picie wody z ogórków to znany od lat i sprawdzony sposób na kaca, ale spożywana w nadmiarze może zaszkodzić, ponieważ zawiera mnóstwo soli.