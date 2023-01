Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy [14.01.2023 r.]

Orzechy włoskie to doskonałe uzupełnienie diety. Sprzyjają utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zapewniają uczucie sytości. Dostarczają do organizmu wiele cennych substancji odżywczych, przede wszystkim witaminy, minerały, pełnowartościowe białko i zdrowe tłuszcze. Owoc orzecha włoskiego uzupełnia niedobory aminokwasów, witamin z grupy B oraz mikro- i makroelementów, takich jak: potas, fosfor, magnez, cynk, mangan i jod.Orzechy włoskie mają wiele prozdrowotnych właściwości. Z niektórych z nich pewnie nawet nie zdawaliście sobie sprawy. W poniższej galerii zebraliśmy dla was listę zalet jedzenia orzechów włoskich. Sprawdźcie teraz >>

pixabay.com