Takie są skutki jedzenia pomidorów dla naszego organizmu. Sezon na "swojskie" pomidory w pełni [13.08.23]

Pomidory w Polsce są dostępne przez cały rok. Jednak sezon na te warzywa jest szczególnie latem, kiedy zbieramy pomidory, hodowane w naszych ogródkach.

Zobacz także:Takie są skutki jedzenia szpinaku. Te osoby powinny jeść szpinak, jeśli chcą być zdrowe. Mamy listę

Pomidor jest bardzo zdrowy. Przede wszystkim warto wiedzieć, że jest niskokaloryczny. Zawiera jedynie 22 kcal w 100 gramach. Dlatego jest świetnym uzupełnieniem diety przy zrzucaniu wagi. Pomidor ma również wiele składników odżywczych.

Bezpieczna dzienna dawka pomidorów to 400 gramów. W zależności od wielkości pomidora będzie to od 2 do 4 dziennie.