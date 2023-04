Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców [13.04.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Truskawki to wyjątkowo smaczne owoce. Jak się jednak okazuje nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające i nie każdy powinien je jeść. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego.