Takie są skutki jedzenia wiśni. To się dzieje z organizmem, gdy je jemy [14.07.2023] Joanna Gólczyńska

Wiśnia to rodzaj roślin z rodziny różowatych. Obejmuje ok. 150 gatunków, a najwięcej można spotkać w Azji. Owoce wiśni obfitują w składniki odżywcze. Zobacz na kolejnych slajdach galerii, jakie mogą być skutki jedzenia wiśni>>> pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wakacje to pełnia sezonu na wiśnie. Z owoców możemy zrobić różnego rodzaju przetwory i kompoty, a także wykorzystać jako przekąskę i dodatek do deserów. Okazuje się, że wiśnie mają również wiele cennych właściwości zdrowotnych. To się dzieje z naszym organizmem, gdy je jemy.