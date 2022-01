Takie są skutki niedoboru witaminy C w organizmie. Zobacz i nie lekceważ tych objawów [lista - 1.01.2022 r.]

Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ludzie, w przeciwieństwie do większości zwierząt i roślin, nie potrafią wytworzyć jej samodzielnie. Trzeba ją zatem dostarczać wraz z pożywieniem, aby utrzymywać organizm w dobrej formie.

Takie są skutki niedoboru witaminy C w organizmie - lista w poniższej galerii.

Witamina C wpływa na uszczelnienie naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia podatności organizmu na ogólne zakażenia oraz zmniejsza potencjalne rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów. Dodatkowo witamina C reguluje procesy pochłania drobnoustrojów chorobotwórczych przez białe krwinki odpowiedzialne za walkę z chorobą. Zatem witamina C korzystnie wpływa na naszą odporność.