Takie są skutki picia kawy na czczo. Sprawdź, co się dzieje po wypiciu kawy na pusty żołądek [12.05.23]

Kawa obniża poziom stresu, pozytywnie na układ nerwowy, krwionośny, a nawet może zapobiegać lub niwelować objawy chorób starczych np. Alzheimera czy Parkinsona. Dodatkowo przyspiesza metabolizm i poprawia krążenie krwi. Co jednak, jeśli pijemy kawę na czczo? Czy to jest zdrowe dla naszego organizmu? Co dzieje się z naszym organizmem, gdy pijemy kawę na pusty żołądek? O tym piszemy na kolejnych stronach ----->

Pixabay