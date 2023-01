Takie są skutki picia kawy z cytryną. To się dzieje, gdy pijesz kawę z dodatkiem cytryny - zaskakujące skutki [7.01.2023 r.]

Rozpoczynanie dnia kawą czy wodą z cytryną to rytuał, który wiele osób traktuje również często jako skuteczne pobudzenie a także lekarstwo na odchudzanie czy rozświetlenie skóry. Kawę można pić czarną, z cukrem, mlekiem, ale też z... cytryną! Po to nieoczywiste połączenie sięga coraz więcej osób. Zarówno kawa, jak i cytryna są źródłem cennych antyoksydantów, mających wiele korzyści zdrowotnych. Korzyści z picia kawy z cytryną wynikają z połączenia tych dwóch składników. Mieszanka kawy i soku z cytryny jest bardzo interesującym napojem i ciekawą alternatywą dla tradycyjnej kawy. Ma egzotyczny, kwaśno-gorzki smak, który pobudza i orzeźwia. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, to jednak kawa z cytryną może chronić przed niektórymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Co tak naprawdę dzieje się z organizmem, gdy codziennie wypija się kawę z cytryną? Eksperci wymieniają wiele skutków. Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych picia kawy z cytryną. Poznaj je w naszej galerii >>>>>

pixabay.com