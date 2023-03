Takie są skutki picia kawy zbożowej. Zobacz: to dzieje się z organizmem, kiedy ją pijemy [19.03.2023]

Kawa zbożowa często uznawana jest za zamiennik tradycyjnej kawy. Jednak z prawdziwą kawą łączy ją co najwyżej nazwa. Kawa zbożowa ma jednak wiele zalet, dlatego warto włączyć ją do diety wielu osób, bo w przeciwieństwie do tradycyjnej kawy mogą ją pić dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby z wieloma schorzeniami. Zobaczcie, jakie zalety ma ten napój, a kto nie powinien jej pić. Więcej na temat kawy zbożowej na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne