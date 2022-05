Takie są skutki picia mleka dla naszego organizmu. Jeżeli masz te przypadłości musisz ograniczyć picie mleka JG

Chociaż mleko należy do bardzo zdrowych produktów spożywczych, zawiera bowiem wapń, potas, magnez, fosfor oraz cynk, to w pewnych przypadkach może mieć destrukcyjny wpływ na organizm. Na szczęście mamy dostęp do wielu produktów, którymi z powodzeniem można zastąpić mleko w diecie. Wśród nich są napoje sojowe, zbożowe, orzechowe, a także napoje z nasion.