Takie są skutki picia nalewki z orzecha włoskiego. Oto zaskakujące efekty dla zdrowia [12.01.2024]

Polacy uwielbiają orzechy włoskie. Drzewa doskonale rozwijają się w naszym klimacie i dają obfite owoce. Przy odpowiednim przechowywaniu nadają się do spożycia przez cały rok, choć najchętniej zajadamy się tymi świeżymi, w okresie jesienno-zimowym. Namiar orzechów włoskich możemy wykorzystać do przygotowania ciasta, sałatki, masła orzechowego lub nalewki, czyli popularnej "orzechówki".

Przepis na nalewkę z orzecha

Do przygotowania nalewki potrzeba ok. 1,5 kg orzechów, 5-litrowy słój, spirytus oraz wodę w proporcji 1:1. Orzechy należy przekroić na pół i zalać płynami. Zlewa musi w całości je pokryć. Nalewka będzie gotowa do spożycia za około 3 miesiące. Należy wtedy zlać ją do butelki.