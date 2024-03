Takie są skutki picia octu jabłkowego. Tak picie octu jabłkowego działa na nasz organizm [19.03.2024] Agnieszka Kasperek

Ocet jabłkowy to zdrowy napój. Wytwarzany jest za pomocą fermentacji octowej przeprowadzanej na moszczu uzyskanym z jabłek. Stosowanie octu jabłkowego przynosi wiele zdrowotnych korzyści. Ten napój to źródło wielu witamin, działa antygrzybiczo, a nawet antynowotworowo. Ocet jabłkowy często stosowany jest w dietach odchudzających. Zobacz, jak na organizm działa ocet jabłkowy, jak go stosować, by zrzucić zbędne kilogramy.