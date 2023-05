Takie są skutki picia syropu z bzu. To się dzieje z organizmem, kiedy pijemy syrop z bzu [23.05.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Bez ma wyjątkowy zapach, a to nie jedyna z czego znana jest ta roślina. Syrop z bzu ma wiele właściwości zdrowotnych. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach, dlaczego warto przygotować sobie syrop z bzu >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

Bez to potoczna nazwa dla rośliny, której właściwa nazwa brzmi Lilak. Majowa roślina często gości w naszych wazonach. Jej charakterystyczny, piękny zapach zna chyba każdy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę że lilak (bez) to roślina, która ma wiele zdrowotnych właściwości. Zobaczcie na co pomoże nam syrop z bzu.