Takie są sposoby na elektryzujące się włosy - lista. To możesz zrobić, by twoje włosy znów były piękne [15.01.2024]

Nasze włosy odgrywają wreszcie ważną rolę estetyczną. Ma dla nas ogromne znaczenie, jaką mamy fryzurę. Jeśli ładnie w niej wyglądamy, oryginalnie się prezentujemy, poprawia to też nasze samopoczucie, psychicznie lepiej się czujemy. Pamiętajmy przy tym, że wzrost i kondycja włosów mogą odzwierciedlać ogólny stan zdrowia organizmu. Jeśli włosy są osłabione, łamliwe, wypadają, to dla nas sygnał ostrzegawczy, że w naszym organizmie dzieją się niepokojące zmiany.

Dlaczego włosy się elektryzują?

"Włosy 'noszą na sobie' dwa rodzaje ładunków elektrycznych - jony dodatnie i jony ujemne. O sytuacji idealnej mówimy wtedy, gdy panuje równowaga między jonami ujemnymi i dodatnimi. Jeżeli jednak na pasmach będzie więcej jonów dodatnich, pojawi się nasz koszmarek, czyli elektryzowanie. A czym jest elektryzowanie? Zjawisko to polega na odpychaniu się jonów o takim samym ładunku elektrycznym. Praktycznie wygląda to tak. Na włosach masz dużo jonów dodatnich. Te same jony dodatnie pojawiają się na przykład na swetrze, który masz na sobie. Ładunki zaczynają się odpychać, a w efekcie włosy zamieniają się w odstające na wszystkie strony wiechcie" - wyjaśnia portal www.hairstore.pl.