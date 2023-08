Takie są sposoby na smród w pralce. Oto 5 prostych trików, jak się pozbyć przykrego zapachu z pralki [6.08.23] OPRAC.: (iwo)

Smród wydostający się z bębna pralki to częsty problem. Oto 5 prostych trików, jak się pozbyć przykrego zapachu zalegającego w tym urządzeniu.

Pralka automatyczna to dziś podstawowe wyposażenie każdego domu. Żadna rodzina nie byłaby w stanie się bez niej obejść. Pranie robimy nawet kilka razy w tygodniu. Czy jednak pamiętamy, aby właściwie zadbać o to urządzenie? Jeśli zaniedbamy regularne jego czyszczenie, w pralce zgromadzi się brud, a nawet i pleśń. Wówczas pranie, nawet to wyjęte od razu z pralki, nie ma takiego zapachu, jaki mieć powinno. Oto proste triki, jak pozbyć się przykrego zapachu z pralki i właściwie ją oczyścić.