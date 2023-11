Takie są sposoby na wzdęcia. To one pomogą ci ze wstydliwymi i bolesnymi dolegliwościami [28.11.2023 r.]

Każdy z nas choć raz w życiu miał wzdęcia. O ile są one pojedynczymi przypadkami to wszystko jest w porządku. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy stają się one stałym elementem naszego życia. Wtedy warto dowiedzieć się co je powoduje i jak sobie z nimi radzić. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych slajdach.

Pexels.com