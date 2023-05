Takie są teraz ceny na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. Klient do klienta: "W sklepie taniej kupisz". Prawda? Sprawdzamy [8.05.2023]

Wybieramy się na popularny targ przynajmniej z dwóch powodów. Liczymy, że uda się nam kupić tańsze niż w sklepie i świeże produkty. Ale nie tylko. Targowisko to też miejsce spotkań mieszkańców osiedla.

Nowalijki hitem na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem

Hitem na początku maja jest też młoda kapusta. To nasz polski, sezonowy przysmak. Młoda kapusta łączona jest z koperkiem, czasem kiełbasą i marchewką. Podajemy ją z młodymi ziemniakami.

Wiosną na targowisku królują nowalijki. Klienci ustawiają się w długim ogonku, by kupić rzodkiewki, szczypiorek, młodą marchewkę czy sałatę.

Jeśli chodzi o pomidory, ceny wahają się od 12 do 18 złotych za kilogram . Z tym że za 12 zł można dostać pomidory malinowe małe, bardzo dojrzałe, do szybkiego spożycia.

Sadzonki na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem

Mnóstwo jest odmian pomidorów, w tym koktajlowe. Średnio jedna sadzonka to wydatek ok. 5 złotych. Przy czym zależy to też od jej wielkości i odmiany pomidora. Jednak w takim miejscu jak właśnie targowisko można nabyć naprawdę piękne, dorodne sadzonki.

Oczywiście oprócz pomidorów mamy rozsady selera, sałaty (masłowej i lodowej), pietruszki, kapusty wczesnej, późnej i czerwonej oraz wielu innych warzyw.

Kupimy też na majowym targowisku sadzonki truskawek - 3 zł, poziomek - 3 zł, malin - 5 zł.